В стране и мире Двадцать пять человек погибли в перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро Иван Линдеманн Ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника правоохранительных органов. © Видео: Favela Caiu na Rede RJ, Twitter © Фото: Favela Caiu na Rede RJ, twitter Читайте нас на: В метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка. В результате погиб один полицейский и 24 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает портал G1, ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника правоохранительных органов. «По данным полиции, банда, подозреваемая в убийствах, грабежах и угоне поездов, заманивала в свои ряды детей и подростков», - сказано в сообщении. Уточняется, что число жертв при проведении полицейской операции стало наивысшим с 2016 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика