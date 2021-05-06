Двадцать пять человек погибли в перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро
Ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника правоохранительных органов.
© Видео: Favela Caiu na Rede RJ, Twitter © Фото: Favela Caiu na Rede RJ, twitter
В метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка. В результате погиб один полицейский и 24 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает портал G1, ранения получили два пассажира поезда и два сотрудника правоохранительных органов.
«По данным полиции, банда, подозреваемая в убийствах, грабежах и угоне поездов, заманивала в свои ряды детей и подростков», - сказано в сообщении.
Уточняется, что число жертв при проведении полицейской операции стало наивысшим с 2016 года.