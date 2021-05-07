СК РФ возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

После пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

«По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», – уточнила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий.

Вечером в пятницу, 7 мая, в сварочном цехе в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на первом этаже, где находились кислородные баллоны. В результате происшествия погибли пять человек. Причины возгорания устанавливаются.