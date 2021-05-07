В стране и мире Число жертв пожара в сварочном цеху в Мытищах выросло до пяти Иван Линдеманн Ранее сообщалось о четырех погибших в результате трагедии. © Видео: МЧС России © Фото: 68.mchs.gov.ru Читайте нас на: Число жерта крупного пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах выросло до пяти. Такие данные приводит Главное управление МЧС по региону. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате трагедии. Тогда распространение огня удалось остановить на площади 225 квадратных метров, на текущий момент пожар ликвидирован. Возгорание произошло в среду, 7 мая. Огонь вспыхнул на первом этаже в сварочном цехе, где находились кислородные баллоны. К тушению привлекались 38 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика