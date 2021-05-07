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В UEFA назвали условия для примирения с «отступниками» из Суперлиги

Иван Линдеманн
22:13 07.05.2021
Пошедшие на примирение клубы обязуются выполнить ряд договоренностей и условий.
В UEFA назвали условия для примирения с «отступниками» из Суперлиги
© Фото: Pixabay
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В UEFA официально объявили о примирении с девятью футбольными клубами, которые вышли из проекта Суперлиги. Такое заявление было опубликовано пресс-службой организации.

В сообщении утверждается, что пошедшие на примирение клубы обязуются выполнить ряд договоренностей и условий. Так, они должны полностью прекратить контакты с Суперлигой, присоединиться к Европейской ассоциации клубов и сделать пожертвование в размере 15 миллионов евро на развитие детского и молодежного футбола.

Кроме того, с клубов удержат 5% доходов, которые они могли бы заработать от клубных турниров UEFA. Кроме того, пошедшие на примирение клубы должны согласиться с возможным наложением штрафа в размере 100 миллионов евро, если в будущем они попытаются участвовать в подобном Суперлиге проекте.

UEFA также сохранила за собой право применить любые действия в отношении трех клубов, до сих пор не объявивших о выходе из Суперлиги. В их числе «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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