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Союз четырех: в UEFA выдвинули ультиматум основателям Суперлиги

Ян Брацкий
22:59 23.04.2021
В настоящий момент проект Суперлиги приостановлен, после выхода из него шести клубов Английской премьер-лиги.
Союз четырех: в UEFA выдвинули ультиматум основателям Суперлиги
© Фото: View, Globallookpress
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Ведущие футбольные клубы Италии и Испании могут остаться без Лиги чемпионов. Речь о «Ювентусе», «Милане», «Реале» и «Барселоне». Клубы-основатели Суперлиги до сих пор не заявили о своем выходе из проекта, напомнил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин.

«Какие будут санкции? Пока мы ждем юридической оценки случившегося. Но все прекрасно понимают, что их действия не останутся без последствий», - заявил Чеферин в беседе с агентством Associated Press.

О создании нового турнира, который получил название Суперлига, было заявлено в ночь на 19 апреля. Поначалу проект объединил 12 самых богатых и именитых команд Старого света. Инициаторы справедливо решили, что игры с участием этих команд соберут солидную кассу, что в условиях вызванного коронавирусом кризиса поддержит клубный футбол. После жесткой реакции со стороны UEFA и FIFA, отдельных клубов, игроков и тренеров, Суперлига прекратила свое существование.

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