Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Мытищах

В результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах погибли четыре человека. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах. В региональном МЧС уточнили, что распространение огня удалось остановить на площади 225 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что один пострадавший с ожогами направлен в центральную районную больницу.

Пожар начался в пятницу, 7 мая, вечером. Огонь вспыхнул на первом этаже в сварочном цехе, где находились кислородные баллоны. К тушению привлекались 38 человек и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.