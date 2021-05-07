Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В небе над Калиниградом: кадры репетиции авиачасти Парада с борта вертолета

Анна Касаткина
21:11 07.05.2021
Тренировка стала завершающей в рамках подготовки к параду 9 мая.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Телеканал «Звезда» публикует кадры с борта воздушных судов, принимавших участие в генеральной репетиции военного парада в Калининграде. На них можно увидеть город с высоты птичьего полета, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

В генеральной репетиции приняли участие 20 единиц авиации. Среди них - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27М, Ка-27 и КА-27ПС. Боевые машины летели со скоростью от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна и на высоте от 150 до 300 метров.

Тренировка стала завершающей в рамках подготовки к параду 9 мая. В 76-ю годовщину Победы на главную площадь Калининграда выйдут порядка 2400 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств, около 70 единиц военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.