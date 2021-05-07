В небе над Калиниградом: кадры репетиции авиачасти Парада с борта вертолета

Телеканал «Звезда» публикует кадры с борта воздушных судов, принимавших участие в генеральной репетиции военного парада в Калининграде. На них можно увидеть город с высоты птичьего полета, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

В генеральной репетиции приняли участие 20 единиц авиации. Среди них - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27М, Ка-27 и КА-27ПС. Боевые машины летели со скоростью от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна и на высоте от 150 до 300 метров.

Тренировка стала завершающей в рамках подготовки к параду 9 мая. В 76-ю годовщину Победы на главную площадь Калининграда выйдут порядка 2400 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств, около 70 единиц военной техники.