Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Под знаменем Победы: генеральная репетиция военного парада прошла в Калининграде

Максим Румянцев
16:25 07.05.2021
Одним из самых эффектных элементов стал парад воздушной техники морской авиации Балтийского флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы прошла в Калининграде. Она состоялась под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.

Парадные расчеты, знаменные группы и роты почетного караула отработали слаженность действий. По площади прошли легендарный танк Т-34, танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», ЗРК «С-400», зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», тактический ракетный комплекс «Искандер» и другая техника.

Одним из самых эффектных элементов стал парад воздушной техники морской авиации Балтийского флота. Первыми над площадью Победы прошли боевые, транспортно-боевые, противолодочные и поисково-спасательные вертолеты. Далее на минимальной дистанции проследовали истребители Су-27, бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30СМ.

В параде на главной площади Калининграда 9 мая примут участие более двух тысяч военнослужащих Балтийского флота, силовых структур и военных учебных заведений, сотни единиц военной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.