Под знаменем Победы: генеральная репетиция военного парада прошла в Калининграде

Генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы прошла в Калининграде. Она состоялась под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.

Парадные расчеты, знаменные группы и роты почетного караула отработали слаженность действий. По площади прошли легендарный танк Т-34, танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», ЗРК «С-400», зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», тактический ракетный комплекс «Искандер» и другая техника.

Одним из самых эффектных элементов стал парад воздушной техники морской авиации Балтийского флота. Первыми над площадью Победы прошли боевые, транспортно-боевые, противолодочные и поисково-спасательные вертолеты. Далее на минимальной дистанции проследовали истребители Су-27, бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-30СМ.

В параде на главной площади Калининграда 9 мая примут участие более двух тысяч военнослужащих Балтийского флота, силовых структур и военных учебных заведений, сотни единиц военной техники.