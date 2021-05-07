В стране и мире Есть пострадавший: в Мытищах полыхает сварочный цех Анна Касаткина К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники. © Фото: 50.mchs.gov.ru Читайте нас на: Пожар произошел в двухэтажном сварочном цехе на улице 3-я Новая в Мытищах Московской области. На месте происшествия работают экстренные службы. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 метров и автомобиля на улице. Есть пострадавший», - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники, в том числе 21 человек и 6 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика