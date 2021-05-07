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Есть пострадавший: в Мытищах полыхает сварочный цех

Анна Касаткина
20:12 07.05.2021
К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники.
Есть пострадавший: в Мытищах полыхает сварочный цех
© Фото: 50.mchs.gov.ru
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Пожар произошел в двухэтажном сварочном цехе на улице 3-я Новая в Мытищах Московской области. На месте происшествия работают экстренные службы.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 метров и автомобиля на улице. Есть пострадавший», - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники, в том числе 21 человек и 6 единиц техники.

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