Российские керлингистки победили сборную США и завоевали путевку в полуфинал ЧМ

Российские керлингистки получили путевку в полуфинал Чемпионата мира в Калгари. В заключительной встрече кругового этапа россиянки победили спортсменок из США.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу сборной России. В составе сборной приняли участие Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Всего российская сборная в круговом турнире одержала 11 побед в 13 матчах. По итогам этапа россиянки заслужили себе место в таблице не ниже второго.

Ранее стало известно, что керлингистки из России уступили команде Чехии на чемпионате мира в канадском Калгари со счетом 5:7. Однако, несмотря на проигрыш, сборная России вышла в плей-офф ЧМ и квалифицировались на Олимпиаду 2022 года в Пекине.