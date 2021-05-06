Сборная России по керлингу квалифицировалась на Олимпиаду

Керлингистки из России уступили команде Чехии на чемпионате мира в канадском Калгари со счетом 5:7. Однако, несмотря на проигрыш, сборная России вышла в плей-офф ЧМ и квалифицировались на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Следующим соперником российской команды станет сборная Швейцарии. Игра пройдет сегодня, 6 мая, в 18:00 по московскому времени.

Ранее женская сборная России по керлингу одержала девятую победу на чемпионате мира в Калгари.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, по его итогам будут сформированы команды для выступления на Играх. Соревнования завершатся 9 мая.