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Байден выразил уверенность, что встреча с Путиным состоится в июне

Иван Линдеманн
20:03 07.05.2021
Вместе с тем лидер США отметил, что точные время и место еще предстоит определить.
Байден выразил уверенность, что встреча с Путиным состоится в июне
© Фото: Пресс-служба президента РФ, Doug Mills, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американский президент Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в июне. Вместе с тем лидер США отметил, что точные время и место еще предстоит определить.

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», - цитирует РИА Новости ответ Байдена журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

Ранее информацию о будущей встрече Путина и Байдена прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никакой точной информации по встрече до сих пор нет.

До этого ряд средств массовой информации опубликовал список мест, где потенциально могут провести свою первую официальную встречу российский и американский лидеры. В числе таких мест СМИ называли столицы Словении, Чехии, Исландии и Азербайджана.

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