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Ученые выяснили, кому противопоказана добавка омега-3

Кира Карон
02:26 29.04.2021
Пищевая добавка омега-3 подходит не всем.
Ученые выяснили, кому противопоказана добавка омега-3
© Фото: pixabay.com
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Для определенной группы пациентов пищевая добавка с омега-3, которые часто назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными. Об этом сообщили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Европейского кардиологического общества European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.

Пищевая добавка может спровоцировать развитие мерцательной аритмии.

После проведения клинических исследований у людей с высоким уровнем липидов в крови могут повысить риск развития наиболее распространенного нарушения сердечного ритма — мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. У таких пациентов вероятность инсульта у людей с этим заболеванием, по данным медицинской статистики, в пять раз выше, чем у тех, кто не страдает аритмией.

«В настоящее время добавки с рыбьим жиром назначают пациентам с повышенным уровнем триглицеридов в плазме для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщил руководитель исследования доктора Сальваторе Карбоне из Университета Содружества Вирджинии.

Он также отметил, что из-за высокой распространенности повышенных триглицеридов в популяции, это происходит довольно часто. При этом низкие дозы омега-3 жирных кислот доступны без рецепта.

«Наше исследование показывает, что добавки с рыбьим жиром связаны со значительно более частым развитием фибрилляции предсердий у пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском», - отметил доктор Карбоне.
В заключение эксперт добавил, что медики должны учитывать выявленные риски при назначении добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала «Звезде» о самых популярных нарушениях витаминного обмена. Врач напомнила, что весной необходимо обогатить свой рацион продуктами, которые содержат витамин C. По данным статистики, порядка 70% жителей средней полосы России испытывают недостаток или гиповитаминоз витамина D.

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