Ученые выяснили, кому противопоказана добавка омега-3

Для определенной группы пациентов пищевая добавка с омега-3, которые часто назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными. Об этом сообщили американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Европейского кардиологического общества European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.



Пищевая добавка может спровоцировать развитие мерцательной аритмии.

После проведения клинических исследований у людей с высоким уровнем липидов в крови могут повысить риск развития наиболее распространенного нарушения сердечного ритма — мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий. У таких пациентов вероятность инсульта у людей с этим заболеванием, по данным медицинской статистики, в пять раз выше, чем у тех, кто не страдает аритмией.

«В настоящее время добавки с рыбьим жиром назначают пациентам с повышенным уровнем триглицеридов в плазме для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», - сообщил руководитель исследования доктора Сальваторе Карбоне из Университета Содружества Вирджинии.

Он также отметил, что из-за высокой распространенности повышенных триглицеридов в популяции, это происходит довольно часто. При этом низкие дозы омега-3 жирных кислот доступны без рецепта.

«Наше исследование показывает, что добавки с рыбьим жиром связаны со значительно более частым развитием фибрилляции предсердий у пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском», - отметил доктор Карбоне.

В заключение эксперт добавил, что медики должны учитывать выявленные риски при назначении добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами.

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