Врач назвала продукт для улучшения работы сердца

Употребление чернослива способствует улучшению работы сердца и ускоряет процессы пищеварения. Об этом заявила РИА Новости диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина. Специалист отметила что в чернослив богат витаминами, а также калием, кальцием, магний, цинк, пектин и клетчаткой.

Таким образом, особенно полезен этот продукт для людей, страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой.

«В день можно съедать до 10 штук чернослива. Он не рекомендован пациентам с диабетом, поскольку повышает уровень сахара. Если человек здоров, чернослив каждый день употреблять можно: он повышает аппетит, и одновременно является хорошим натуральным лекарством для лечения хронических запоров. В то же время при наличии диареи и анальных трещин в стадии обострения чернослив не следует включать в рацион: сухофрукт учащает стул», – объяснила медик.

Также этот сухофрукт не следует употреблять кормящим матерям, так как вещества, содержащиеся в черносливе, могут вызывать у младенцев диарею и вздутие живота.

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