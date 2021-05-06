Врач объяснила, как наладить питание после майских праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, каким образом можно наладить работу пищеварительной системы после праздничных дней, когда ЖКТ сильно нагружается. Как заявила медик, сперва требуется вывести накопившееся в кишечнике.

«Хорошо выводит клетчатка, то есть сырые овощи. Также важно пить как можно больше воды, чтобы как раз выводились продукты распада, а также остатки алкоголя, снизить интоксикацию», – сказала она в беседе с каналом «Москва 24».

Специалист добавила, что очищению кишечника могут помочь чернослив и курага, после чего рекомендуется в течение нескольких дней придерживаться щадящего питания. Затем можно будет вернуться к обычному рациону.

«Переходим на супы-пюре, на слизистые каши, жидкое, теплое и неострое питание. В основном еда должна быть не особо калорийной, потому что калорий мы уже и так получили с лихвой», – объяснила врач.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что переедание за праздничным столом может привести к негативным последствиям для организма. Специалист дала несколько советов, как правильно питаться в праздники.