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СК просит арестовать гендиректора гостиницы «Вечный зов» в Москве

Анна Назайкина
17:40 07.05.2021
В результате пожара 4 мая погибли два постояльца, еще 14 были госпитализированы.
СК просит арестовать гендиректора гостиницы «Вечный зов» в Москве
© Фото: ТРК "Звезда"
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Следственный комитет РФ просит арестовать генерального директора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Вечный Зов Премиум" Пустового А. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), сроком до 4 июля», - говорится в сообщении.

Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в Москве произошел 4 мая. В здании находились 305 человек, в том числе 114 детей. В результате возгорания погибли два постояльца, еще 14 были госпитализированы. Приоритетной версией возгорания следователи считают короткое замыкание, которое произошло из-за ненадлежащей эксплуатации здания.

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