В стране и мире СК просит арестовать гендиректора гостиницы «Вечный зов» в Москве Анна Назайкина В результате пожара 4 мая погибли два постояльца, еще 14 были госпитализированы. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Следственный комитет РФ просит арестовать генерального директора и главного бухгалтера гостиницы «Вечный зов» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда. «В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Вечный Зов Премиум" Пустового А. Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), сроком до 4 июля», - говорится в сообщении. Пожар в отеле «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в Москве произошел 4 мая. В здании находились 305 человек, в том числе 114 детей. В результате возгорания погибли два постояльца, еще 14 были госпитализированы. Приоритетной версией возгорания следователи считают короткое замыкание, которое произошло из-за ненадлежащей эксплуатации здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика