Шойгу заявил, что Киев продолжает дестабилизацию в Донбассе

Украинские власти стремятся к дестабилизации обстановки в Донбассе. В то же время США и НАТО ведут провокационную деятельность в Черноморье. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря», - сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны.

По словам Шойгу, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении продолжает быть сложной. Как заявил глава ведомства, в большей степени это связано с попытками ряда стран усилить свое военное присутствие у южных и западных границ РФ.