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Блинкен признал, что США в последние годы подрывали мировой порядок

Анна Касаткина
17:00 07.05.2021
Госсекретарь подчеркнул, что все страны, включая Штаты, должны нести ответственность за принятые на себя обязательства.
Блинкен признал, что США в последние годы подрывали мировой порядок
© Фото: pixabay
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Некоторые действия Соединенных Штатов в последние годы подрывали мировой порядок. Об этом во время выступления в Совете безопасности ООН в пятницу, 8 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что все страны, включая Штаты, должны нести ответственность за принятые на себя обязательства.

«Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы ему», - сказал Блинкен.

Он добавил, что администрация президента Джо Байдена показала свою готовность к сотрудничеству в рамках многосторонних институтов. Так, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и вновь присоединился к Всемирной организации здравоохранения, напомнил госсекретарь.

Вместе с тем глава российского МИД Сергей Лавров в Совете безопасности заявил, что Запад больше не озабочен нормами международного права. Концепцию «порядка, основанного на правилах» он назвал подменой международного права, так как эти правила создаются в закрытых форматах, а затем навязываются всем остальным. По словам министра иностранных дел, попытки США и Евросоюза насадить тоталитаризм недопустимы.

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