В МИД РФ назвали недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм
Россия считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают США и Евросоюз. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.
Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Запад больше не озабочен нормами международного права.
«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применение», - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что это важно для становления многополярной системы международных отношений.
«В условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния, необходимо сохранить признаваемую всеми международно-правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям», - сообщил глава МИД.
Дипломат заключил, что ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира.