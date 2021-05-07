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В МИД РФ назвали недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм

Иван Линдеманн
16:17 07.05.2021
Также Сергей Лавров сообщил, что Запад больше не озабочен нормами международного права.
В МИД РФ назвали недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают США и Евросоюз. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.

Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Запад больше не озабочен нормами международного права.

«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применение», - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что это важно для становления многополярной системы международных отношений.

«В условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния, необходимо сохранить признаваемую всеми международно-правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям», - сообщил глава МИД.

Дипломат заключил, что ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира.

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