В стране и мире В МИД РФ назвали недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм Иван Линдеманн Также Сергей Лавров сообщил, что Запад больше не озабочен нормами международного права. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Россия считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают США и Евросоюз. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН. Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Запад больше не озабочен нормами международного права. «Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применение», - сказал министр. Лавров подчеркнул, что это важно для становления многополярной системы международных отношений. «В условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния, необходимо сохранить признаваемую всеми международно-правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям», - сообщил глава МИД. Дипломат заключил, что ведущие страны Запада пытаются повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика