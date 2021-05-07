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Суд арестовал мужа девушки-блогера, убитой под Екатеринбургом

Иван Линдеманн
16:53 07.05.2021
По версии следователей, он вступил в конфликт со своей супругой и на почве этого задушил ее руками.
Суд арестовал мужа девушки-блогера, убитой под Екатеринбургом
© Фото: kris_zhuravleva_, Instagram
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Суд в Екатеринбурге арестовал мужа Instagram-блогерши Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесополосе 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

«В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления», - сказано в сообщении СК.

По версии следователей, мужчина вступил в конфликт со своей супругой и на почве этого задушил ее руками. Позднее он попытался скрыть улики и отвез тело в лес. Оно было обнаружено случайно 16 апреля, а 30 апреля мужчина сам пришел в отделение полиции и написал заявление об исчезновении жены.

Сотрудники СК заподозрили мужа в смерти девушки. Позднее он дал признательные показания и поделился деталями произошедшего. Убийство произошло в ходе ссоры. Несколько дней мужчина не решался избавиться от тела, а потом взял в аренду автомобиль и вывез жену в район 170-го километра трассы М5 «Урал».

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