Суд арестовал мужа девушки-блогера, убитой под Екатеринбургом

Суд в Екатеринбурге арестовал мужа Instagram-блогерши Кристины Журавлевой, тело которой нашли в лесополосе 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

«В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству своей супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления», - сказано в сообщении СК.

По версии следователей, мужчина вступил в конфликт со своей супругой и на почве этого задушил ее руками. Позднее он попытался скрыть улики и отвез тело в лес. Оно было обнаружено случайно 16 апреля, а 30 апреля мужчина сам пришел в отделение полиции и написал заявление об исчезновении жены.

Сотрудники СК заподозрили мужа в смерти девушки. Позднее он дал признательные показания и поделился деталями произошедшего. Убийство произошло в ходе ссоры. Несколько дней мужчина не решался избавиться от тела, а потом взял в аренду автомобиль и вывез жену в район 170-го километра трассы М5 «Урал».