«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
Накануне СМИ сообщали об экстренной операции певицы.
© Фото: Olga Buzova, Instagram
Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в больницу и была прооперирована. Данную информацию «Звезде» подтвердил ее пресс-секретарь Антон Богославский.
«Ольга находится, действительно, в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», - говорится в сообщении.
Накануне СМИ сообщали о госпитализации и экстренной операции артистки. О причинах хирургического вмешательства неизвестно, а друзья и родственники Бузовой отказались от комментариев.