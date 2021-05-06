В стране и мире «За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации Анна Назайкина Накануне СМИ сообщали об экстренной операции певицы. © Фото: Olga Buzova, Instagram Читайте нас на: Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в больницу и была прооперирована. Данную информацию «Звезде» подтвердил ее пресс-секретарь Антон Богославский. «Ольга находится, действительно, в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», - говорится в сообщении. Накануне СМИ сообщали о госпитализации и экстренной операции артистки. О причинах хирургического вмешательства неизвестно, а друзья и родственники Бузовой отказались от комментариев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика