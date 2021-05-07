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Путин и Рахмон обсудят ситуацию на таджикско-киргизской границе

Анна Касаткина
15:42 07.05.2021
Лидеры также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.
Путин и Рахмон обсудят ситуацию на таджикско-киргизской границе
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин обсудит с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию вокруг Афганистана и обстановку на таджикско-киргизской границе в субботу, 8 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе», - говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин и Рахмон побеседуют о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, противодействие пандемии коронавируса и другие вопросы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений, в том числе с учетом председательства Таджикистана в текущем году в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что Рахмон примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Президент и сопровождающие его лица отправятся в российскую столицу сразу после торжественных мероприятий в Душанбе.

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