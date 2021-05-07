Путин и Рахмон обсудят ситуацию на таджикско-киргизской границе

Президент России Владимир Путин обсудит с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию вокруг Афганистана и обстановку на таджикско-киргизской границе в субботу, 8 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Планируется обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе», - говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин и Рахмон побеседуют о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, противодействие пандемии коронавируса и другие вопросы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений, в том числе с учетом председательства Таджикистана в текущем году в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что Рахмон примет участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Президент и сопровождающие его лица отправятся в российскую столицу сразу после торжественных мероприятий в Душанбе.