Губернатор Ленинградской области принял участие в акции «Сад памяти»

Более 90 тысяч деревьев на общей площади порядка 40 га посадят в Ленинградской области в майские праздники в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с лесниками и волонтерами уже высадили аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. Вместе с руководителем региона деревья высаживали депутат ГД РФ Светлана Журова и глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда и этот лагерь был разбомблен противником. В советские годы здесь была поставлена стела с именами погибших. В 2020 году лесники, сотрудники комитета по природным ресурсам совместно с "Ленобллесом" установили памятник, высадили аллею из 75 лип, разбили здесь цветники. Мы сегодня посадили груши, жасмин, сирень. Здесь появится фруктовый сад, который будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат», – заявил Александр Дрозденко во время мероприятия.

Всего по Ленобласти в рамках акции «Сад паияти» запланировано порядка 30 массовых посадок деревьев, которые пройдут у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона. В 2020 году под Санкт-Петербургом ко Дню Победы было высажено 28 тысяч деревьев.

Всего в Ленинградской области в 2021 году в рамках лесовосстановления будет высажено более шести миллионов саженцев сосны и ели, 4,5 миллиона штук из которых - высокой приживаемости с закрытой корневой системой, на площади около 9 тысяч га. Ленобласть является лидером Российской Федерации по искусственному лесовосстановлению.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов и десятки байкеров присоединились к акции «Сад памяти» в Санкт-Петербурге.