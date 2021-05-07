Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Ленинградской области принял участие в акции «Сад памяти»

Роман Захаров
12:32 07.05.2021
Александр Дрозденко вместе с лесниками и волонтерами высадили аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Более 90 тысяч деревьев на общей площади порядка 40 га посадят в Ленинградской области в майские праздники в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с лесниками и волонтерами уже высадили аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. Вместе с руководителем региона деревья высаживали депутат ГД РФ Светлана Журова и глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда и этот лагерь был разбомблен противником. В советские годы здесь была поставлена стела с именами погибших. В 2020 году лесники, сотрудники комитета по природным ресурсам совместно с "Ленобллесом" установили памятник, высадили аллею из 75 лип, разбили здесь цветники. Мы сегодня посадили груши, жасмин, сирень. Здесь появится фруктовый сад, который будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат», – заявил Александр Дрозденко во время мероприятия. 

Всего по Ленобласти в рамках акции «Сад паияти» запланировано порядка 30 массовых посадок деревьев, которые пройдут у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона. В 2020 году под Санкт-Петербургом ко Дню Победы было высажено 28 тысяч деревьев. 

Всего в Ленинградской области в 2021 году в рамках лесовосстановления будет высажено более шести миллионов саженцев сосны и ели, 4,5 миллиона штук из которых - высокой приживаемости с закрытой корневой системой, на площади около  9 тысяч га. Ленобласть является лидером Российской Федерации по искусственному лесовосстановлению. 

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов и десятки байкеров присоединились к акции «Сад памяти» в Санкт-Петербурге.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.