Фетисов и десятки байкеров присоединились к акции «Сад памяти» в Петербурге

В Санкт-Петербурге международная экологическая акция «Сад памяти» сегодня совпала с открытием мотосезона.

Десятки байкеров, среди которых - известные политики, деятели культуры и спорта, сначала с флагами проехали по улицам города, а затем высадили вечнозеленые деревья на аллее мотоциклистов в парке Авиаторов.

Возглавил колонну депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. Он выразил надежду, что это мероприятие отныне станет доброй традицией. По всей стране в рамках «Сада памяти» россияне уже высадили более миллиона деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.