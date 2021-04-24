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Фетисов и десятки байкеров присоединились к акции «Сад памяти» в Петербурге

Анна Назайкина
18:09 24.04.2021
По всей стране в рамках акции россияне уже высадили более миллиона деревьев в честь погибших в годы ВОВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге международная экологическая акция «Сад памяти» сегодня совпала с открытием мотосезона.

Десятки байкеров, среди которых - известные политики, деятели культуры и спорта, сначала с флагами проехали по улицам города, а затем высадили вечнозеленые деревья на аллее мотоциклистов в парке Авиаторов.

Возглавил колонну депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. Он выразил надежду, что это мероприятие отныне станет доброй традицией. По всей стране в рамках «Сада памяти» россияне уже высадили более миллиона деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

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