Фетисов и десятки байкеров присоединились к акции «Сад памяти» в Петербурге
По всей стране в рамках акции россияне уже высадили более миллиона деревьев в честь погибших в годы ВОВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Санкт-Петербурге международная экологическая акция «Сад памяти» сегодня совпала с открытием мотосезона.
Десятки байкеров, среди которых - известные политики, деятели культуры и спорта, сначала с флагами проехали по улицам города, а затем высадили вечнозеленые деревья на аллее мотоциклистов в парке Авиаторов.
Возглавил колонну депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов. Он выразил надежду, что это мероприятие отныне станет доброй традицией. По всей стране в рамках «Сада памяти» россияне уже высадили более миллиона деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.