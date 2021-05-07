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Военный эксперт объяснил, почему принятую в состав ВМФ подлодку «Казань» почти нельзя обнаружить

Иван Линдеманн
15:26 07.05.2021
На субмарине стоит самая эффективная российская гидроакустическая система - это «глаза» и «уши» лодки под водой. Чем мощнее «глаза», тем она видит дальше в разы, чем мощнее «уши», тем она быстрее слышит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Принятие в состав Военно-морского флота России подводной лодки «Казань» означает то, что наша страна обрела очень мощный атомный кулак. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он подчеркнул, что субмарина обладает всеми характеристиками, которые есть у подлодок пятого поколения.

«Лодка такого класса относится к тем, которые обладают пониженной шумностью. Это чрезвычайно важно для лодки, потому что от этого зависит ее жизнь. Если лодку обнаружить легко, жизнь ее будет коротка. Наши конструкторы очень серьезно подумали о конструкции гребных винтов, подумали о специальном покрытии лодки, которое не позволяет противнику быстро ее засекать. На «Казани» стоит самая эффективная российская гидроакустическая система - это «глаза» и «уши» лодки под водой. Чем мощнее «глаза», тем она видит дальше в разы, чем мощнее «уши», тем она быстрее слышит», - уточнил эксперт.

По словам Баранца, «Казань» обрела «сливки российского военно-технического прогресса». На ее борту находятся 6 торпедных аппаратов и 16 межконтинентальных баллистических ракет, которые стреляют на дальность, превышающую 10 тысяч километров.

«Экипаж подлодки составляет порядка 120 человек, автономность - более 90 суток, скорость хода - около 30 узлов. Лодка способна погружаться на глубину в районе 500 метров. Там установлен достаточно мощный реактор, который позволяет разогнать лодку до приличных скоростей», - добавил специалист.

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» был принят в состав Военно-Морского Флота в Северодвинске 7 мая. Торжественная церемония состоялась под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

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