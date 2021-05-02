Crew Dragon с космонавтами отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами от отстыковался в 3.35 по московскому времени от МКС для возвращения на Землю. Трансляция идет на сайте NASA.

Начало отстыковки началось в 3.30 по московскому времени. Приводнение корабля ожидается примерно через шесть с половиной часов, в 9.57 мск, в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.

На корабле находится космонавт Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле «Союз МС-18».

Ранее после старта астронавтов NASA корабль SpaceX едва не столкнулся с неизвестным объектом на орбите, который находился недалеко от корабля. По словам официального представителя NASA Келли Хамфрис, у экипажа не было времени на маневр для уклонения.