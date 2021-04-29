Словакия опубликовала договор о покупке «Спутника V»

Власти Словакии опубликовали документ, регулирующий сделку о покупке страной российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, в период с конца февраля по июнь 2021 года в страну поступит один миллион доз российского препарата. Указано, что стоимость полного курса вакцинации составляет 20 долларов.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Словакию 2 марта. Закупки российского препарата республика вслед за Венгрией начала, не дожидаясь официальной регистрации в ЕС.