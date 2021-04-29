Словакия опубликовала договор о покупке «Спутника V»
Правительство Словакии опубликовало документ о сделке по закупке вакцины «Спутник V».
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Власти Словакии опубликовали документ, регулирующий сделку о покупке страной российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Документ опубликован на сайте правительства.
Согласно документу, в период с конца февраля по июнь 2021 года в страну поступит один миллион доз российского препарата. Указано, что стоимость полного курса вакцинации составляет 20 долларов.
Первая партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в Словакию 2 марта. Закупки российского препарата республика вслед за Венгрией начала, не дожидаясь официальной регистрации в ЕС.