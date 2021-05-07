Памяти павших: руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Александровском саду прошла торжественная церемония у могилы неизвестного солдата, она состоялась после завершения репетиции Парада Победы на Красной площади.
Память павших почтили начальник Генштаба Валерий Герасимов, представители руководящего состава Вооруженных сил - члены коллегии Минобороны и ветераны. Они возложили венки и цветы к вечному огню.
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли военнослужащие роты Почетного караула.