Назван простой способ продлить жизнь

Ежедневное достижение нормы количества шагов дает возможность улучшить здоровье и продлить жизнь. Такое заявление группа ученых из Национального института рака и института старения (США) приводится в Express.

Как отмечается, ученые три года наблюдали за группой людей, участникам исследования было более 40 лет. Первая часть из них проходила в день по 4 тысячи шагов, вторая - по 8 тысяч и третья часть группы преодолевала по 12 тысяч шагов в сутки.

Удалось установить существование взаимосвязи между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни. Выяснилось, что у второй части группы участников эксперимента риск смерти от всех причин снизился на 51%, а у третьей части – на 65%.

Ранее фитнес-тренер Никита Скрипник рассказал «Звезде» о лучшем времени для занятий спортом. Он добавил, что очень важно соблюдать режим и следовать ритмам организма.