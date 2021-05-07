Назван ингредиент, с которым кофе становится в два раза полезнее

Кофе в сочетании с лимоном становится в два раза полезнее, однако важно помнить, что данный напиток может оказывать положительное действие на здоровье только при умеренном употреблении, передает bazaar.

Как отмечается, в организм поступает двойная порция антиоксидантов, так как флавониды, содержащиеся в кофе в сочетании с витамином С в 2 раза активнее в оказывают воздействие на свободные радикалы. Витамин С и кофеин положительно влияют на иммунную систему.

Активные вещества в кофе и лимоне, говорится в материале, способны взбодрить человека, повысить уровень его работоспособности и усилить концентрацию внимания.

Ранее заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов рассказал «Звезде», для кого кофе может быть смертельно опасным.