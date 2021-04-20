Кардиолог рассказал, для кого кофе может быть смертельно опасным

Людям с пониженным давлением нельзя часто употреблять кофе и другие стимуляторы. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

Он объяснил, что кофеиносодержащие напитки помогают нормализовать давление, но со временем организм начнет истощаться, возникнут проблемы с нервной и сердечно-сосудистыми системами.

«Это кофеиносодержащие препараты, это большое количество кофе, мы вызываем кофеиновую зависимость, это различные препараты адаптогена, начиная с женьшеня, элеутерококка и все остальные, они тоже не приведут к тому, что сформируется нормальное артериальное давление, но лишняя стимуляция никогда не полезна для организма», - сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Также врач посоветовал при любом резком изменении давления немедленно обратиться к врачу. Иванов уточнил, что подобные недомогания могут сигнализировать о серьезных заболеваниях сердца или мозга. Кардиолог заявил, что до приезда скорой помощи больного нужно уложить и приподнять ему ноги. Кроме того, следует дать пациенту небольшое количество жидкости, но ни в коем случае не давать нитроглицерин.