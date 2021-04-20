Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кардиолог рассказал, для кого кофе может быть смертельно опасным

Иван Линдеманн
07:55 20.04.2021
Кофеиносодержащие напитки помогают нормализовать давление, но со временем организм начнет истощаться, возникнут проблемы с нервной и сердечно-сосудистыми системами.
Кардиолог рассказал, для кого кофе может быть смертельно опасным
© Фото: Christiana Rivers, Unsplash
Читайте нас на:

Людям с пониженным давлением нельзя часто употреблять кофе и другие стимуляторы. Об этом предупредил заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

Он объяснил, что кофеиносодержащие напитки помогают нормализовать давление, но со временем организм начнет истощаться, возникнут проблемы с нервной и сердечно-сосудистыми системами.

«Это кофеиносодержащие препараты, это большое количество кофе, мы вызываем кофеиновую зависимость, это различные препараты адаптогена, начиная с женьшеня, элеутерококка и все остальные, они тоже не приведут к тому, что сформируется нормальное артериальное давление, но лишняя стимуляция никогда не полезна для организма», - сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Также врач посоветовал при любом резком изменении давления немедленно обратиться к врачу. Иванов уточнил, что подобные недомогания могут сигнализировать о серьезных заболеваниях сердца или мозга.  Кардиолог заявил, что до приезда скорой помощи больного нужно уложить и приподнять ему ноги. Кроме того, следует дать пациенту небольшое количество жидкости, но ни в коем случае не давать нитроглицерин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:36 Армия
Видео
«Тигр», «Оса» и «Бастион» прошли по центру Владивостока во время первой ночной тренировки Парада Победы
07:00 В стране и мире
Видео
Взрыв чудовищной силы: что известно о трагедии в Нижегородской области
05:25 Армия
Видео
Танк Т-34 доставили в Нижний Новгород для участия в Параде Победы
03:50 Армия
Видео
Воскрешение легенды: военные мастера ВВО установили на штатное место девятитонную башню «Иосифа Сталина»
05:00 Армия
Видео
В Северной Осетии стартовал конкурс АрМИ «Военно-медицинская эстафета»
Популярное
Популярное
Видео
Невролог перечислил проблемы, которые могут возникнуть у детей при частом просмотре телевизора
Видео
Момент истории: вертолет Ingenuity впервые полетал над Марсом
Бронежилет бесполезен: NI рассказал о российском «Винторезе»
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Видео
Проснувшийся «Алмаз»: один из ее создателей вновь оживил первую боевую космическую станцию СССР
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.