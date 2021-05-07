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В России за сутки выявили 8 386 новых случаев заражения COVID-19

Анна Назайкина
11:40 07.05.2021
У 13,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России за сутки выявили 8 386 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 8 386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. У 13,8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 8 022 россиянам, скончались - 376.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 846 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 722 новых случая COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 608. Наименьшее число заболевших за сутки - на Алтае(2) и в Еврейской автономной области(1), а в Ненецком автономном округе и на Чукотке их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 7 639 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 863 514. За весь период зафиксировано 112 622 летальных исхода, выздоровели 4 480 360 человек.

Ранее Минздрав России утвердил обновленную версию Временных рекомендаций по профилактике, способах диагностирования и тактике лечения новой коронавирусной инфекции.

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