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Минздрав обновил рекомендации по профилактике COVID-19

Ян Брацкий
10:09 07.05.2021
Новая редакция документа содержит в себе данные о российских вакцинах против коронавирусной инфекции и других лекарственных препаратах и тактиках лечения.
Минздрав обновил рекомендации по профилактике COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Минздрав России утвердил обновленную версию Временных рекомендаций по профилактике, способах диагностирования и тактике лечения новой коронавирусной инфекции.

«Минздрав России утвердил новую - 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Над каждой из одиннадцати версий трудилась рабочая группа из более чем 100 российских экспертов, добавили в министерстве.

«Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной "КовиВак" и вакцине для профилактики COVID-19 "Спутник Лайт"», - говорится в сообщении.

Минздрав исключил из списка некоторые лекарственные препараты. Для пациентов, находящихся в стационарах, рекомендовано применение иммуноглобулина в качестве компонента любой из многих схем противовирусной терапии.

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