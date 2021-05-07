Россиян предупредили о надвигающейся «красной жаре»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России в период с мая по июль ожидается период «красной жары». Такие выводы он сделал, основываясь на полученных от Всемирной метеорологической организации данных.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль...Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что будет класс выше нормы», – сказал он РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в начале мая. По словам эксперта, во многих регионах России будут дожди и мокрый снег.