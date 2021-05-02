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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в начале мая

Кира Карон
00:27 02.05.2021
Эксперт уточнил, какая будет погода в России в эти дни.
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в начале мая
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press
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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни. По словам эксперта, во многих регионах России будут дожди и мокрый снег.

«В Татарстане ветер до 24 м/с и сильный грозовой дождь в ближайшую ночь. В республиках Северного Кавказа тоже сильный дождь, гроза, ветер до 25 м/с. Это опасное явление. А в Челябинской области заморозки до -3 °С. Также в Туве очень неблагоприятная погода — ветер до 25 м/с, ещё и очень сильный дождь и мокрый снег в ближайшую ночь», - рассказал Вильфанд ТАСС.

Сильный дождь, по словам эксперта, также прогнозируется третьего мая в Калужской, Ярославской, Тверской, Владимирской с ветром до 15 м/с. В Новгородской и Псковской областях третьего и четвертого мая ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 18 м/с.

«Хотя Ленинград и привычен к дождям, но 4 мая ожидаются действительно сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также возможно усиление ветра до 15—17 м/с», - сказал добавил он.

Ранее в воскресенья в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на столицу обрушится дождь и сильный ветер.

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