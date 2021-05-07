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Глава ЛНР рассказал, кого боится Зеленский

Роман Захаров
10:41 07.05.2021
По мнению Леонида Пасечника, президент Украины боится радикалов и прерывания финансовой поддержки Запада.
Глава ЛНР рассказал, кого боится Зеленский
© Фото: vladimir_zelenskiy95, VK
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Президент Украины Владимир Зеленский зависит от националистов и финансовой помощи из США и Европы. Такое мнение высказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день, на Украине есть еще, наверное, политические и военные силы, которые сформированы из числа вот именно националистов, которые страшно ненавидят Россию. И для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский», - объяснил он свою точку зрения в беседе с РИА Новости.

Политик также заявил, что экономика Украины зависит от Соединенных Штатов, и если Зеленский «будет послушным», значит он  получит очередной транш от Америки.

«Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени. Будет непослушным, транш не получит, ну чего греха таить, вот, она, экономика Украины, мы ее, в принципе, видим ее отражение на территории Донбасса, ну, ведь, это зеркальное отражение», - добавил Пасечник.

Глава самопровозглашенной республики напомнил, что ЛНР до 2014 года тоже являлась частью украинской системы экономики.

«То есть, в каком состоянии наши заводы, фабрики, мы все прекрасно видим, все в разрушенном состоянии практически, в заброшенном. Никто ничего нового не построил, никто никаких проектов не делает, никто в экономику деньги не вкладывает. Денег хватает только для того, чтобы выплатить социальное пособие, чтобы выплатить пенсии, чтобы выплатить зарплаты, и, чтобы, как-то не допустить социального взрыва. Поэтому, безусловно, он сидит на определенной игле в финансовом плане, от которой и зависит, и поэтому его зависимость, в общем-то, и определена от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее», - сказал политик.

Леонид Пасечник в рамках интервью также сообщил, что количество обстрелов, в том числе с использованием тяжелого вооружения, Луганской народной республики со стороны ВСУ с февраля увеличилось в пять раз, а обстановка в регионе в последнее время обострилась. Ситуацию на линии боевого соприкосновения он назвал стабильно напряженной, и подчеркнул, что, по его данным, ВСУ всегда согласовывают с высшим военным командованием Украины применение тяжелого вооружения в Донбассе.

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