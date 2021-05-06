Онколог назвал признак предракового состояния легких

Полипы, возникающие в легких, трахеях и бронхах, могут увеличиваться до внушительных размеров, вследствие чего возможно нарушение дыхания и перерождение этих новообразований в злокачественные опухоли. Об этом рассказал врач-онколог, хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram.

«Причина, почему обнаруженный полип нужно удалять, - есть вероятность того, что в нем будут обнаружены раковые клетки», - написал он.

Онколог отметил, что появившаяся симптоматика может быть сходной с признаками бронхиальной астмы и других болезней. По словам специалиста, стоит начать серьезно беспокоиться о своем здоровье при появлении свистящего, шумного, затрудненного дыхания, одышки, частых респираторных заболеваниях, затруднения глотания.

«Если у вас есть симптомы, не стоит списывать их на частые инфекции из-за ослабленного иммунитета или хронический бронхит. Нужно как можно быстрее посетить врача и провериться», - заявил врач.

Также Карасев добавил, что большинство новообразований слизистой оболочки трахеи и бронхов удаляются в ходе эндоскопии.

Ранее хирург-онколог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков рассказал «Звезде», как диагностировать рак кишечника на ранних стадиях. По словам специалиста, чаще всего, когда появляются симптомы, речь идет уже о достаточно серьезном процессе.