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Врач рассказал, как диагностировать рак кишечника на ранних стадиях

Анна Назайкина
10:39 26.03.2021
Необходимо проводить комплексные обследования, заявил специалист.
Врач рассказал, как диагностировать рак кишечника на ранних стадиях
© Фото: National Cancer Institute, Unsplash
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Первых клинических признаков на ранних стадиях рака кишечника может не быть. Чаще всего, когда появляются симптомы, то речь идет уже о достаточно серьезном процессе. Об этом «Звезде» рассказал хирург-онколог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков.

Когда опухоль занимает какой-то объем, уменьшает прохождение пищи по кишечнику, это уже достаточно крупный объект - 4-6 сантиметров, объяснил врач.

По словам Коржикова, необходимо проводить комплексные обследования, чтобы обнаружить опухоль еще на ранних стадиях. В такой ситуации практически стопроцентное излечение - абсолютно реальная вещь. На ранних стадиях излечимо все абсолютно, заявил специалист.

«Я сейчас очень радуюсь, когда ко мне приходит молодежь и спрашивает, как уберечься. Вы никак не убережетесь, потому что если в организме такая ситуация запрограммирована, то вы ее не избежите. Обследоваться и пораньше обнаружить и обрадоваться этому факту, что нашли, выявили. Этому надо радоваться, понимаете, а не огорчаться», - объяснил врач.

Важны профилактические обращения к гастроэнтерологу, онкологу. Проходить такое исследование, как колоноскопия, следует начиная с 35 лет, так как рак кишечника стал нередким явлением даже у молодых людей.

Кроме того, Коржиков назвал некоторые признаки онкологии кишечника - это утомляемость, недомогание, слабость, дискомфорт в животе, проблемы со стулом, его неустойчивость, изменение консистенции. Существуют общие признаки, однако люди напрасно не обращают на них внимание: эти симптомы могут являться проявлением борьбы организма с недугом.

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