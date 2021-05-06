Пропасть пандемии: в Индии вновь обновлен антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

В Индии вновь обновлен антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом. Медики зафиксировали 412 262 новых случая. За минувшие 24 часа в больницах скончались 3 980 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает индийское министерство здравоохранения.

Ситуация в Индии критическая. Такого количества больных за сутки не отмечалось ни в одной стране мира с начала пандемии. К этому часу общее число умерших составляет 230 168 человек. Индия занимает второе после США место по общему количеству заразившихся и третье после США и Бразилии по числу умерших от недуга, пишет ТАСС.

Помощь Дели оказывают многие страны и международные организации, которые доставляют в страну лекарства и оборудование. Одной из первых на призыв о помощи откликнулась Россия. По решению президента Владимира Путина самолеты МЧС доставили партию гуманитарной помощи в аэропорт Индиры Ганди. Двадцать две тонны груза - 20 установок для выработки кислорода, 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок противовирусных лекарств. Все уже на пути в местные больницы.