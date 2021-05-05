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В Индии отмечен антирекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки

Ян Брацкий
12:24 05.05.2021
С момента начала пандемии коронавируса, в Индии было зафиксировано 20 665 148 больных COVID-19 и эта цифра ежедневно увеличивается на десятки тысяч человек.
В Индии отмечен антирекорд по количеству умерших от COVID-19 за сутки
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress
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За минувшие сутки в Индии зафиксирован рекордный уровень смертности от коронавируса. За последние 24 часа от инфекции и ее последствий скончались 3780 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Индии умерли 226 188 пациентов, сообщает телеканала NDTV.

Эпидемиологическая ситуация в стране критическая. Больницы не справляются с наплывом новых инфицированных. Не хватает врачей, медикаментов и специального оборудования. Круглые сутки в Индии горят погребальные костры.

Одной из первых на призыв о помощи откликнулась Россия. По решению президента Владимира Путина самолеты МЧС доставили партию гуманитарной помощи в аэропорт Индиры Ганди. Двадцать две тонны груза - 20 установок для выработки кислорода, 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок противовирусных лекарств. Все уже на пути в местные больницы.

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