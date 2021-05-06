В посольстве РФ напомнили США о незаконности присутствия американских сил в Сирии

Присутствие американских войск в Сирии является незаконным, в связи с чем США не имеют права критиковать Россию, действующую в регионе легитимно и по приглашению сирийского руководства. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Соединенных Штатах, опубликованном в Twitter.

«Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным. Таким образом, у США нет какого-либо права критиковать легитимные действия российских ВС, которые действуют в Сирии по приглашению сирийского правительства», - заявили в дипломатическом представительстве.

Публикация российского посольства стала ответом на распространенный ранее доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, в котором утверждалось, что действия военнослужащих РФ на северо-востоке САР якобы нарушают механизм устранения конфликтных ситуаций.

Напомним, Россия ведет в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в уничтожении остатков террористических групп и содействие сирийским сторонам в налаживании политического диалога. США, в отличие от РФ, находятся в САР без приглашения правительства этой страны.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф распространили совместное заявление, в котором говорилось, что Соединенные Штаты и их союзники проводят беспрецедентную информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей САР и запугиванию желающих вернуться на родину сирийцев. В документе также было сказано, что американская сторона на оккупированных сирийских территориях нарушает нормы международного права.