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Координационные штабы РФ и Сирии: на оккупированных США территориях попираются нормы международного права

Андрей Аркадьев
11:44 30.04.2021
Положение мирных жителей в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь» близко к гуманитарному кризису и усугубляется пандемией коронавируса.
Координационные штабы РФ и Сирии: на оккупированных США территориях попираются нормы международного права
© Фото: Juma Mohammed, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Соединенные Штаты и их союзники проводят беспрецедентную информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей Сирии и запугиванию желающих вернуться на родину сирийцев, сообщается в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

«На оккупированных американскими войсками территориях, в районах Эт-Танф и Заевфратья, попираются все основополагающие нормы международного права и игнорируются нужды гражданского населения, проживающего в лагерях беженцев. Положение мирных жителей в лагерях "Рукбан" и "Эль-Холь" близко к гуманитарному кризису и усугубляется пандемией коронавируса», - говорится в заявлении.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии отмечают, что сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон предприняло максимум усилий для достойного, безопасного и добровольного выхода мирного населения из лагеря беженцев «Рукбан», а в рамках разработанного совместно с ООН плана по выводу оставшихся его жителей власти Сирии выполнили все взятые на себя обязательства.

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