Координационные штабы РФ и Сирии: на оккупированных США территориях попираются нормы международного права

Соединенные Штаты и их союзники проводят беспрецедентную информационно-пропагандистскую кампанию по дискредитации властей Сирии и запугиванию желающих вернуться на родину сирийцев, сообщается в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

«На оккупированных американскими войсками территориях, в районах Эт-Танф и Заевфратья, попираются все основополагающие нормы международного права и игнорируются нужды гражданского населения, проживающего в лагерях беженцев. Положение мирных жителей в лагерях "Рукбан" и "Эль-Холь" близко к гуманитарному кризису и усугубляется пандемией коронавируса», - говорится в заявлении.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии отмечают, что сирийское правительство совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон предприняло максимум усилий для достойного, безопасного и добровольного выхода мирного населения из лагеря беженцев «Рукбан», а в рамках разработанного совместно с ООН плана по выводу оставшихся его жителей власти Сирии выполнили все взятые на себя обязательства.