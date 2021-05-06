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Штормы и наводнения: ученые предупредили о грядущих катастрофах

Ян Брацкий
08:33 06.05.2021
Существующая политика в области климата приведет к повышению температуры на три градуса, что приведет к наводнениям по всему миру.
Штормы и наводнения: ученые предупредили о грядущих катастрофах
© Фото: Free-Photos, Pixabay
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Повышение уровня мирового океана из-за глобального потепления нанесет Земле «непреодолимый и катастрофический» ущерб. С таким предостережением выступили ученые из США.

По их оценкам, исчезновение арктических льдов обернется серией разрушительных наводнений по всему миру. Уже через 80 лет уровень мирового океана повысится настолько, что прибрежные районы Великобритании окажутся под водой.

«Исчезновение ледяного покрова необратимо. Поэтому крайне важно проявлять инициативу в смягчении последствий изменений климата уже сейчас. Это можно делать за счет активного международного участия», - отметил в беседе с Daily Star профессор из Университета Рутгерса в Нью-Джерси Дэниел Гилфорд.

Ученый опасается, что текущая международная политика в области климата приведет к повышению среднегодовых температур на три градуса, что существенно продлит лето в целом ряде стран. Если не принять срочные меры, то уже в обозримом будущем, теплая погода будет преобладать в большинстве регионов до полугода. Короткие и теплые зимы будут сопровождаться штормами и резкими перепадами атмосферного давления, добавил профессор.

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