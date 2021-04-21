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Ученый заявил, что глобальное потепление «вернет» Землю на 35 миллионов лет назад

Вадим Синицын
04:44 21.04.2021
По мнению старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, в ближайшие годы она может достичь показателей, которые были на Земле около 35 миллионов лет назад.
Ученый заявил, что глобальное потепление «вернет» Землю на 35 миллионов лет назад
© Фото: pixabay
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Глобальная  температура в современном периоде растет по одному из худших сценариев, и это связано с выбросом парниковых газов. По мнению старшего научного сотрудника Института физики атмосферы РАН Александра Чернокульского, в ближайшие годы она может достичь показателей, которые были на Земле около 35 миллионов лет назад.

«При сценарии "бизнес, как обычно" (количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается), по которому мы пока идем, все индикаторы говорят, что мы по нему идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад», - цитирует ученого РИА Новости.

Ученый отметил, что глобальная температура является всего лишь одним из климатических показателей. Тогда, как заявил ученый, вся система была другой, на Земле была другая растительность и другое расположение материков, отсутствовали многие ледники и отличался уровень океана.

Ранее стало известно, что в России в ближайшие 50 лет средняя температура увеличится на 3-4 градуса, и это может привести к опасным последствиям. Как рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов, зимой температура повысится градусов на четыре-пять, а летом на два-три. Это может принести большие риски и важные негативные последствия.

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