Врач предупредил о новом виде «медицинского» мошенничества

Россияне на фоне пандемии все чаще стали получать звонки с приглашением на якобы бесплатные медобследования. Большая часть таких звонков – мошенничество.

«Такие звонки – это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги», – рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый.

По его словам, добросовестные частные платные медицинские организации никогда не предлагают свои услуги бесплатно и по телефону.

Врач подчеркнул, что, когда ему звонят с такими предложениями, то он вносит в черный список номера, с которых исходят такие звонки.

Владимир Круглый напомнил, что существует бесплатная диспансеризация и профилактические осмотры по полису ОМС. Они проводятся в поликлинике по месту жительства.

Ранее в МВД РФ сообщили, что к концу 2021 года в России будет запущен сервис «Антимошенник» для мобильного приложения ведомства, который сможет предупреждать граждан о звонках мошенников. Такой звонок можно будет заблокировать.