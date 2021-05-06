Стали известны подробности ДТП с автобусом под Хабаровском

Директор компании-перевозчика Юрий Васильев рассказал, что все три пассажирки автобуса, которые погибли в ДТП под Хабаровском, не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Как мне рассказал инженер по безопасности, который находился там, что те люди, которые были пристегнуты, они отделались легкими царапинами», — отметил Васильева, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на вокзале контролер перед поездкой осмотрел пассажиров на наличие пристегнутого ремня.

Напомним, 30 апреля пассажирский автобус попал в ДТП на федеральной автодороге Лидога — Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя.

В результате трагедии погибли трое человек, еще 10 пострадали. Позже выяснилось, что у водителя десятилетний стаж. В автобусе находился второй водитель, оба будут отправлены на освидетельствование в ближайший населенный пункт.