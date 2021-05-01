Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в Хабаровске

В Хабаровском крае водитель автобуса при повороте выехал на встречную полосу. Погибли трое человек, еще 10 пострадали.

«Авария произошла на 361-м км автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино. Автобус не вошел в поворот, выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в левый кювет и опрокидывание», - сказал представитель ГИБДД ТАСС.

У водителя десятилетний стаж. В автобусе находился второй водитель, оба будут отправлены на освидетельствование в ближайший населенный пункт.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

В ночь на 1 мая 2021 года на 370-м км федеральной автодороги А-376 Лидога-Ванино произошло ДТП. Погибли три человека, еще 10 пострадали. Всего в салоне находились 32 человека и два водителя.