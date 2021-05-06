Глава Госдепа США прибыл в Киев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Киев с официальным визитом.

Госсекретарь прилетел в столицу Украины из Лондона, сразу после министерской встречи G7 . Отмечается, что визит продлится два дня. В повестке переговоров с украинской стороной указаны вопросы реформ и сотрудничество в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

Однако в Вашингтоне дали понять, что одной из основных тем переговоров станет так называемая «продолжающаяся российская агрессия».

Днем ранее Блинкен написал в соцсетях, что необходимо добиваться от России соблюдения ею своих международных обязательств и привлекать РФ к ответственности за ее действия.

Руководитель Госдепа также сообщил, что по мнению президента США Джо Байдена, у Москвы и Вашингтона есть вопросы, по которым возможна совместная работа.