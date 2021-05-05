Блинкен рассказал, чего США намерены добиваться от России

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о необходимости добиваться от РФ соблюдения ею своих международных обязательств.

«Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия», - утверждает Блинкен на своей странице в соцсетях.

При этом спустя некоторое время руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сделал репост сообщения Блинкена. Он добавил, что Москва также должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и «добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины».

Ранее сообщалось, что в США озабочены ситуацией на юго-востоке Украины, и американские власти уже обсуждают эту проблему с европейскими странами.

Руководитель Госдепа также сообщил, что по мнению президента США Джо Байдена, у Москвы и Вашингтона есть вопросы, по которым возможна совместная работа.