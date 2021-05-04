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Сомнолог рассказал, как правильно спать в выходные

Виктория Ивашечкина
23:41 04.05.2021
Специалист также посоветовал не отключать будильник даже в праздники, чтобы избежать негативных последствий для организма.
Сомнолог рассказал, как правильно спать в выходные
© Фото: pixabay
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Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что в выходные дни, как правило, не нужно рано вставать. Поэтому режим сна у людей заметно меняется. Специалист дал несколько советов, как правильно организовать сон в длинные майские праздники. По словам врача, недостаток сна в целом плохо влияет на мозг.

«В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья», – подчеркнул он в интервью радио Sputnik.

При этом продолжительные выходные, как считает специалист, могут привести к появлению у человека привычки поздно просыпаться.

Следовательно, первые дни работы могут стать для него настоящим испытанием. В таком случае первые рабочие дни могут стать для него тяжелым испытанием: производительность труда снизится.

«В первые дни это может сказаться на производительности труда, на внимании и шансе совершить ошибки. Но обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения», – объяснил врач-сомнолог.

Также специалист посоветовал не отключать будильник в праздники, чтобы избежать даже таких незначительных негативных последствий для самочувствия. Если в выходные вставать примерно в то же время, что и в будни, то вернуться к работе будет просто.

Ранее врач Андрей Звонков рассказал, как не чувствовать себя разбитым после сна. По словам специалиста, в первую очередь, необходимо создать нужную температуру – оптимально от 18 до 22 градусов. Нужно обеспечить циркуляцию свежего воздуха и при этом не простудиться.
 

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